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Производство, поставка и монтаж многофункциональных дверей для общественных зданий.

Россия: 8(800)551-60-63
Москва: 8(495)128-30-92
СПб: 8(812)507-60-89
Красноярск: 8(391)2168343
ежедн: с 10 до 20
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- Каталог дверей -
Медицинские двери
Наша компания, является одним из лидеров в поставке специализированных медицинских дверей широкого ассортимента и разного назначения.
Противопожарные двери
Наша компания, является одним из лидеров в поставке специализированных медицинских дверей широкого ассортимента и разного назначения.
Влагостойкие двери
Наша компания, является одним из лидеров в поставке специализированных медицинских дверей широкого ассортимента и разного назначения.

Мы эксперты и для нас не существует нерешаемых задач.

Компания «МедДверь» специализируется на комплектации строящихся медицинских  объектов дверными конструкциями различного назначения и ценового сегмента. Среди наших объектов крупные федеральные центры медицины, районные больницы, поликлиники и частные мед. центры.  Имеем большой опыт и профессиональных менеджеров, которые окажут высокий уровень сервиса. Нами скомплектовано более 100 медицинских объектов.  Обратившись в нашу компанию, вы получите первоклассный сервис, качественный продукт в короткие сроки и по привлекательную стоимость.

Доставка
Установка дверей в наличии — от 3 дней, нестандартных — от 30 дней.
Поддержка
Согласуйте дату доставки и монтажа по телефону
Цены
Низкие цены от производителя
Договор
Заключите договор и внесите предоплату.
Наша продукция
Наша продукция
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